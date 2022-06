Da Redação

Que tal fazer igual a Tchekov, ser uma startup?

Acabei de ler um livro de um escritor russo, Tchekhov. Um dos principais. Porém, nesse livro, não senti a genialidade do mesmo, pesquisando mais a fundo, descobri que era na verdade, uma compilação de seus principais contos em sua fase inicial.

As startups, empresas como Uber e Nubank, que crescem para mudar um setor, de maneira rápida, lucrativa e rompendo com os padrões até então vigentes, usam um conceito de MVP - mínimo produto viável. Trocando em miudos, não é nada mais do que colocar o produto-serviço-ideia em prática e ir evoluindo conforme recebe feedbacks.

Achei que esse livro que eu li, foi o mvp do Tchekhov. Ele entendeu sua aptidão, conforme escrevia, sentia o público e sentia o quanto e como poderia evoluir. Mão na massa e voila, se tornou um dos principais escritores russos.

Já pensou em quantas ideias você tem e que morreram antes de ser posta em prática?

Seja para melhorar seu empreendimento, gerar mais negócios, criar fluidez em algum processo ou melhorar o layout de sua sala.

Ideias são, segundo o pesquisador Steve Johnson, conexões mentais. Por isso, a participação em encontros que discutam assuntos relevantes relacionados a projetos do seu interesse podem despertar em você, novas ideias. O desenvolvimento de boas ideias é como a montagem de um quebra cabeça, cada experiência, conexão, estudo ou viagem realizada, representa uma nova peça que você ganhou na formação de um novo pensamento.

Agora, vem a grande questão, de nada adianta um monte de conexão mental, sem prática. Você vai ter uma obesidade mental por pouca aplicabilidade.

Leia, estude, viaje, converse. Crie conexões mentais, que se transformarão em boas ideias. Mas, coloque- as em prática. Ainda que muitas vão sair erradas e terão que ser revistas. Mas, por tentativa e erro, você está pavimentando um caminho de evolução. Percebe que a prática fará com que você crie mais repertório para mais conexões mentais? Um verdadeiro círculo virtuoso.

Pare de esperar o momento perfeito, ele não existe. Lembre-se do Tchekov e de que feito, é melhor do que perfeito.

Me conta no instagram @eliezershigueo, qual ideia você colocará em prática.