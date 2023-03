Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dias desses vi um video muito interessante, vou tentar descrevê-lo em breves palavras. Uma criança recebia um celular e a partir desse momento, não desgrudava mais o olho da tela, trocando livros, aulas, contato com os pais e outras crianças, pelo smartphone. Aos poucos o vídeo vai se desenrolando, a criança passa a ter que usar óculos (miopia causada por uso excessivo de telas), ela se torna adulta e vai para o mercado de trabalho, estando apta somente a trabalho operacionais e com pouca qualificação - tente adivinhar o motivo! - sem surpresa, ela ganha um baixo salário e descobre o grande erro que cometeu.

continua após publicidade .

Ainda sobre o video, a criança vislumbra esse possível futuro não agradável e resolve mudá-lo, não usa o celular mais, estuda muito, consegue uma boa graduação, um bom emprego e um salário bom. Mais didático que isso, impossível. Esse video, segundo consta, foi criado pelo governo chinês, para mostrar a importância de ter prioridades. Enquanto eles querem que o mundo todo fique usando o famigerado TikTok indiscriminadamente e de modo a se viciar, na China, a campanha é justamente o oposto.

Com um mercado de trabalho cada vez mais automatizado, a exigência por qualificação aumenta, já que muitas atividades básicas cada vez mais dispensam o uso de mão humanas e passam a usar mãos robóticas. Ser um ser humano, pensar soluções, efetuar atividades não repetitivas, cada vez será mais necessário. Como treinar um cérebro para pensar em soluções para problemas até então, nunca existentes? Sendo viciado em telas desde criança, garanto que não é a solução.

continua após publicidade .

Para provar que cada vez mais a automação ganha espaço, cito o chatgpt, uma inteligência artificial que realiza muitas tarefas que até então só eram realizadas por uma inteligência humana. Essa inteligência artificial consegue fazer um plano de negócios, consegue programar e colocar o programa no ar e até escrever um texto. Tudo isso com simples instruções. Já pensou como em um futuro bem próximo à quantidade de empregos que ela pode fazer com que sejam extintos?

Uma maneira que considero adequada para se manter empregável para os próximos anos, é ter o máximo possível de repertório no seu cérebro. Isso você consegue de algumas maneiras: lendo muito, sendo curioso, tendo hobbies diversos e mantendo uma mentalidade de aprendiz. Quanto mais informações seu cérebro tiver, mais conexões ele conseguirá fazer e consequentemente, mais soluções ele produzirá.

Que tal começar com uma tarefa simples depois de ler esse texto? Crie uma meta de ler 10 minutos, todo dia, pelos próximos 30 dias. Simples, fácil, acessível e transformadora. Sem sombra de dúvidas, o tempo que você passa em tela, vendo um rolar infinito de videos aleatórios e que não te acrescentam nada, é muito maior que esse. Aproveite esse conselho, já que você não terá uma segunda chance igual ao personagem do vídeo que citei no início, seu futuro “eu”, agradece.

continua após publicidade .

No meu instagram, @eliezershigueo, tenho muitas recomendações de leitura. Se precisar de alguma sugestão, me chama para conversarmos.





Siga o TNOnline no Google News