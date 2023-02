Da Redação

Muito se tem discutido no futuro das profissões e como a automação toma espaço ao longo do tempo, substituindo humanos. Tenho estudado e pensado muito sobre isso, vamos falar mais sobre isso este ano. Para começar a falar sobre isso, trouxe um livro recém lido por mim, chamado “Um mundo sem trabalho”, do economista britânico, Daniel Susskind.

O livro 'World Without Work' nos traz uma visão sobre como o avanço da tecnologia e a automação estão transformando o mundo do trabalho e o que isso significa para nós. O autor, Daniel Susskind, nos convida a refletir sobre a possibilidade de um futuro em que grande parte das atividades humanas possam ser realizadas por máquinas e robôs.

Embora essa perspectiva possa parecer assustadora para muitos, o autor argumenta que essa mudança também pode trazer oportunidades e benefícios significativos para a sociedade. Ele nos mostra exemplos de como a automação já está sendo usada em diversos setores, como na indústria automobilística, na saúde e na educação, e como isso está melhorando a qualidade de vida das pessoas.

Mas, ao mesmo tempo, o autor reconhece que a automação também pode trazer desafios e preocupações, como o aumento do desemprego e a desigualdade social. É por isso que ele nos chama a refletir sobre a importância de nos adaptarmos e desenvolvermos novas habilidades que possam ser úteis em um mundo cada vez mais automatizado.

Em resumo, 'World Without Work' nos convida a pensar sobre o futuro do trabalho e como devemos nos preparar para as mudanças que estão por vir. Devemos estar abertos a novas oportunidades e desenvolver habilidades que possam ser valiosas em um mundo em constante evolução. Mais do que nunca, é importante valorizar a educação e a aprendizagem ao longo da vida como formas de nos mantermos relevantes e atuantes em um mundo cada vez mais tecnológico.

É difícil falar do processo quando estamos vivendo-o. Por exemplo, quando comentamos sobre como a Revolução Industrial foi um marco para a sociedade moderna, estamos falando de aproximadamente 230 anos atrás, estamos falando de fatos do que já aconteceu. Porém, quando falamos de como estamos evoluindo como sociedade e como mundo do trabalho, estamos traçando perspectivas, já que estamos todos inseridos. Muito mais complexo. Mas, uma coisa é certa, a automação, a inteligência artificial está acessando cada vez mais espaços antes habitados somente por pessoas, ou seja, antes a automação era certa para atividades repetitivas, hoje, atividades mais complexas podem ser feitas de modo automatizado, somente pela inteligência artificial. Quer um exemplo? Esse texto, excetuando o primeiro e os dois últimos parágrafos, foi escrito por uma inteligência artificial, seguindo meus comandos.

Próxima quinzena, falaremos mais sobre isto. Quer conversar mais sobre isso? me chama lá no Instagram @eliezershigueo

