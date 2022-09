Da Redação

Para agir melhor, só depois de ter lido um livro sobre comportamento humano

Quem nunca usou uma frase no condicional para justificar algum objetivo, que atire a primeira pedra:

Primeiro, preciso estudar na Universidade X, depois vou conseguir abrir a empresa.

Se eu não for na palestra Y, minha carreira não vai avançar.

Devemos procurar desenvolvimento. Isso é essencial. Ler livros, ir a palestras, estudar em alguma Universidade prestígio, tudo isso influencia e muito no desenvolvimento profissional e pessoal. A questão central é quando condicionamos algum resultado, com algum evento.

Quando fazemos isso, a frustração é certa. Sabe porque? Principalmente, porque romantizamos a situação, e com certeza, a nossa imaginação eleva para um patamar muito elevado o evento que estamos condicionando, dificilmente atingível. Um segundo ponto, é porque terceirizamos muito nossa ação, potencializamos mais o evento, do que o que precisamos fazer, essa equação, dificilmente dará certo. Não dando certo, a frustração acontece.

O que eu quero frisar nesse texto, é o quanto precisamos sempre de um salvador para nos elevar a um outro patamar. Isso a ciência explica, quando deixamos a responsabilidade para terceiros (evento, livro, curso, pessoa ou seja lá o que for) nos eximimos e acabamos minimizando nosso poder. Minimizando nosso poder, estaremos sempre em busca de algo que nós será nosso limitador para atingir um objetivo, e que nós mesmo boicotaremos porque “só conseguiremos TAL, se fizermos Y”. Criando assim, um ciclo de autossabotagem.

Na Bíblia, especificamente no livro de São Mateus, temos uma passagem que demonstra isso. Jesus estava dormindo em um barco, seus discípulos viram uma tempestades, aflitos acordaram e sem saber o que fazer, eles foram chama-lo. Ao ser acordado, Jesus repreende a tempestade e questiona os discípulos, porque eles mesmo não tinham repreendido a tempestade, porque eles também tinham esse poder. Nessa passagem fica claro, o quanto os próprios discípulos não conheciam o poder que tinham.

Que tal a partir da leitura desse texto, você continuar lendo livros, indo a palestras, estudando em grandes Universidades, mas também, entender seu poder? Comece a agir pequeno e ir escalando a escada do “eu vou fazer mesmo sem saber e vou me desenvolvendo no caminho”? Entenda que nem tudo é possível, mas que todos nós temos um poder de mudar o nosso destino, pegando a responsabilidade para si, e indo a luta, se dispor a errar, a ter medo e ir mesmo sim.

Escreva aí nas notas do seu celular, eliminando alguma condição, qual será seu primeiro plano, sabendo que você tem o poder maior.

(Quer conversar mais sobre esse texto? Me chame no LinkedIn ou no Instagram: @eliezershigueo)

