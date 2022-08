Da Redação

Você já parou para pensar que a grama do vizinho não é mais verde?

Já pensou em quanto as redes sociais ampliaram aquela célebre frase: a grama do vizinho é mais verde?

Hoje, estamos em contato direto com as promoções do nosso colega, aquela viagem do vizinho, os happy hours daquela empresa concorrente, até mesmo a vida fitness do seu amigo. Isso tudo pipoca no visor do seu smartphone vinte e quatro horas por dia, sem descanso, te hipnotizando.

Aposto com você que já perdeu a noção do tempo perdido nesse mar de egos. E com certeza, isso não te fez/faz bem.

Você já parou para pensar que a grama do vizinho não é mais verde? do mesmo modo que você se sente menor ao ver o feed, ele também vai sentir? Isso é ciência. E a ciência é usada por todas as grandes empresas de redes sociais para nos prender em frente às telas: feeds com rolagem infinita, algoritmo que te apresenta na tela o que você tem interesse, isso tudo te faz postar algo para retroalimentar o feed, sensação de prazer no cérebro quando você fica mais tempo vendo as vidas alheias. Copiando uma fala do personagem de Breaking Bad: It’s science, bitch!

Vamos nos apegar a um detalhe da lista acima, o fato de que quando olhamos qualquer post, linkando a uma possível interpretação de sucesso nas redes sociais, nós estamos olhando somente a fase final, não estamos olhando o processo. E o processo, é doloroso, e a longo prazo. Aquela viagem? custou horas de trabalho. Aquele carro? custou muito tempo investido em cursos, livros. Aquela promoção na empresa? custou muito desenvolvimento pessoal, networking e olhar para melhoria das habilidades necessárias.

Que tal começar a entender os objetivos que você quer atingir, fazendo uma lista? Seja razoável nos pensamentos, para estabelecer objetivos grandes e factíveis. Na sequência, liste quais conhecimentos básicos você precisa aprofundar, não tente aprender baskara se você não sabe a tabuada, ou não queira correr a São Silvestre neste ano, se você não consegue andar 5km. Em terceiro, comece a desenvolver estratégias para alcançar esses objetivos, se for viajar para lugar X, calcule quanto você precisa deixar de gastar com coisas aleatórias, para que isso seja possível, por exemplo; ou até mesmo, de que maneira você pode aumentar sua renda para tal, vendendo um bombom? pedindo um aumento? Isso é com você. A cereja do bolo, desligue o seu celular!

Lembre-se que a grama do vizinho pode não ser mais verde nas redes sociais, às vezes é somente um ego frágil que precisa ser alimentado por likes. Mas, na via das dúvidas, que tal você usar menos as redes sociais e fazer o que eu propus no parágrafo acima? Sua vida a longo prazo, agradece.

