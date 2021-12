Da Redação

Dados do Indicador de Analfabetismo Funcional (Inaf), divulgados pelo Instituto Paulo Montenegro (IPM) e pela ONG Ação Educativa, informam que 38% dos universitários brasileiros são considerados analfabetos funcionais — ou seja, são capazes de ler e escrever, mas não conseguem interpretar e associar informações. Entre as causa mais evidentes para o problema, destacamos o baixo investimento em educação infantil, educação de base e o aumento de investimento em expandir o ensino superior, sem analisar a qualidade. Uma mistura de fatores altamente perigosa.

Em meio a esse resultado no Brasil, transformações estão ocorrendo no mundo, fazendo com que os trabalhadores, qualificados ou não, precisem lidar com problemas cada vez mais complexos, inéditos e com mais implicações na permanência de sua empresa ou de seu emprego. Mundo VUCA está acontecendo.

Não sabe o que é esse termo? Calma, aqui vai a resposta: O termo VUCA foi criado na década de 1990, em um cenário pós-guerra fria. Ele surge de um acrônimo das palavras em inglês: Volatility, Uncertainty, Complexity e Ambiguity. Ou seja, Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade.

Ele representa exatamente as características do mundo que vivemos hoje, a pandemia acentua ainda mais alguns pontos. Mundo Vuca pode ser interpretado como dificuldades para as organizações/profissionais ou mesmo como novas oportunidades.

Entendemos que o pensamento linear, quadrado, perfeccionista e altamente detalhado não cabe em muitos dos cenários que vivemos hoje. E quando olhamos para o futuro a tendência é que isso aumente mais ainda.

Temos uma fila gigante de pessoas buscando emprego, e uma fila também enorme de empresas procurando profissionais. Mas não há um encontro entre essa oferta e demanda. As empresas não encontram quem precisam porque faltam profissionais com as habilidades chaves.

O que fazer para mudar esse cenário? Vamos recorrer ao Fórum Econômico Mundial, ele lista as habilidades que serão necessárias ao profissional que quer ter alto grau de empregabilidade:

1. Pensamento analítico e inovação

2. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado

3. Resolução de problemas

4. Pensamento crítico

5. Criatividade

6. Liderança

7. Uso, monitoramento e controle de tecnologias

8. Programação

9. Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade

10. Raciocínio lógico

11. Inteligência emocional

12. Experiência do usuário

13. Ser orientado a servir o cliente (foco no cliente)

14. Análise e avaliação de sistemas

15. Persuasão e negociação

Note que estamos falando de habilidades comportamentais, cada vez menos de habilidades técnicas. Se você é universitário e está lendo esse texto, o desafio é grande. A dica é, amplie seu escopo de conhecimento, não dependa exclusivamente do que o professor fala em sala. Leia livros que desenvolvam as habilidades acima, siga autores e pessoas influentes e com conhecimento comprovado em redes sociais. Comece a trabalhar o mais rápido possível, já que é na prática que você entende o que precisa ser desenvolvido. Analise a lista acima, trabalhe nas habilidades necessárias.

Por outro lado, se for parte da empresa, que precisa contratar. Que tal analisar sua força de trabalho? Quem são? Entenda o mercado na sequencia. Quais habilidades sua empresa precisa para aumentar a lucratividade no mundo VUCA? Depois disso entendido, crie um plano de ação para desenvolver. Se você acha caro treinar seu profissional, experimente não fazer nada e você verá que o resultado é muito pior.