O brasileiro lê em média 4,5 livros por ano, bem abaixo da média mundial. Você pode estar se perguntando: tá, mais e daí?

Acontece que ler é uma atividade transformadora. Em todos os sentidos. Estudos apontam que ler pode ser uma forma de proteger a mente contra o surgimento de doenças neurodegenerativas, e ler é uma forma de gerar mais matéria prima, para que seu cérebro crie novas conexões e você consiga pensar o mundo de maneira diferente.

Eu falei sobre o poder transformador econômico da leitura? Antes de entrarmos nesse assunto, espia só o que o pesquisador Martin Lindstrom escreveu sobre o Brasil, ao fazer uma pesquisa sobre nossos hábitos. Ao pesquisar nosso país, ele concluiu que diferentemente de outros países, o brasileiro quando quer mudar de vida, não investe em educação, mas sim, em maneiras de parecer estar em outro patamar financeiro… sem estar. (Comprando produtos que os enquadram em outra classe e quase sempre, se endividando).

Lindstrom, continua no livro dizendo que a leitura tem um poder transformador, econômico, social e intelectual muito forte. Na maioria dos países europeus, a leitura é levada muito a sério, principalmente, para a evolução financeira e social.

Para te ajudar nessa tarefa, vou trazer algumas dicas, para a incorporação desse hábito:

1 - Tenha uma lista de leituras;

É importante que você defina alguns livros, de uma folheada prévia, saiba do que se trata. Sempre que começar a ler um livro, já pense no próximo. Se você não quer investir seu dinheiro no começo, em quase todas as cidades existem bibliotecas municipais;

2 - Reserve um horário para isso;

Se você não se programar, a leitura não vai acontecer. Assistir TV, ficar no celular, é mais convidativo, portanto, é imperativo que você defina um horário e crie uma rotina;

3 - Defina objetivos;

Ler 30 minutos por dia, 12 livros por ano ou 10 páginas por dia. O importante é que você possa mensurar seu objetivo de leitura. Não tem como fazer gestão daquilo que não é medido;

4 - Leve sempre um livro;

Vai pro trabalho? leve um livro, o mesmo vale para fila de banco, congestionamento, consultório médico. Pode ser um audiobook, um livro em pdf no celular ou livro físico;

5 - Faça anotações sobre o que está lendo;

Quando você anota, você aprende mais. Com mais aprendizado, mais vontade de aprender. Entendeu a lógica?

6 - Leia livros que te interessam, não insista se a leitura não te agradou

Regra de ouro: não insista se o livro não te fisgou de primeira. Principalmente, se você está se aventurando no mundo dos livros. Leia somente o que você gosta, no final de tudo, a leitura tem que te trazer prazer.

Vamos incentivar e desenvolver o hábito da leitura, é por meio da educação que vamos nos transformar em uma nação de questionadores e desenvolveremos nosso pensamento crítico.

Me siga no instagram @eliezershigueo para dicas de leitura.