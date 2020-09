Jim e Andy - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Você sabe me dizer qual é o limite da atuação?

Até onde um autor precisa ir para retratar fielmente o personagem proposto? Alguns diriam que que é só decorar, outros que ter “jogo de cintura” é o grande segredo, ou até mesmo viver por algum tempo o papel faz a diferença.

Mas Jim Carrey foi além. Ele chamou, diretamente do “outro mundo”, Andy Kaufman de volta para fazer seu próprio filme.

Depois disso, Jim perdeu totalmente o controle.

Dirigido por Chris Smith, que tem em seu currículo a aclamada série documental “O Desaparecimento de Madeleine McCann", Jim e Andy é um documentário de 2017 sobre as filmagens do filme “O Mundo de Andy”, de 1999.

O elenco tem como principal foco o ator Jim Carrey, que interpreta seu ídolo Andy Kaufman. Mas também conta com participações de Danny DeVito e Paul Giamatti.

Jim Carrey é um dos atores mais famosos de Hollywood, mais conhecido por seus filmes de comédia. Nos anos 90, ele estava vivendo seu auge, fazendo uma produção atrás da outra.

E foi quando ele foi convidado para interpretar seu ídolo, Andy Kaufman, no filme que contava sua trajetória, chamado “O Mundo de Andy”. E foi aí que a vida de Jim mudou para sempre.

O ator canadense entrou de corpo e alma no projeto. A imersão foi tão grande, tão profunda para Jim que, quando as filmagens acabaram, ele havia se esquecido de quem era.

E isso fez toda a diferença.

Cenas que ficaram por anos nos cofres da Universal Studios foram liberadas para realizar este documentário. Segundo o próprio Jim, os chefes do estúdio tinha medo do público achar o ator um “babaca” por tudo que aconteceu.

É bacana ver o outro lado da câmera, como as coisas são e acontecem no estúdio, na hora das filmagens, principalmente se o entretenimento continua depois do “corta”. E pode ter certeza, isso acontece o tempo todo em “Jim e Andy”.

Um documentário para quem gosta de Jim Carrey, comédia e cinema. Um documentário que pode mudar a sua percepção sobre o ator. Um documentário sobre descoberta.