Primas mortas em acidente com trem são veladas no auditório de Jandaia

Kimberly e Maria

A Prefeitura de Jandaia do Sul comunicou através das redes sociais que o velório das primas Maria Vitória Gomes Ferreira, 11 anos, e Kimberly Caroline Ribeiro Pimenta, 15 anos, acontece na manhã desta sexta-feira (10). Elas foram vítimas de um trágico acidente envolvendo um trem e um ônibus com alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), na manhã desta quinta-feira (9).

De acordo com o comunicado, o velório será realizado no Auditório Municipal de Jandaia do Sul, Prof. Lourenço Idelfonso da Silva, localizado em frente à Prefeitura Municipal.

fonte: Divulgação Prefeitura de Jandaia do Sul informou data, local e horário do velório das vítimas fatais do acidente

Conforme o prefeito Lauro Junior, o município está dando todo o suporte necessário às famílias das vítimas. "Fizemos uma força-tarefa através da assistência social, com psicólogos e servidores municipais. Técnicos estão acompanhando as famílias nos hospitais e pronto-atendimentos, ajudando com transporte e dando todo o suporte", disse Lauro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 29 pessoas, sendo 25 crianças, três monitores e o motorista. O ônibus foi arrastado cerca de 30 metros do local após a batida. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o trem atinge o ônibus da Apae.

O motorista do ônibus, de 43 anos, foi ouvido e liberado na tarde desta quinta-feira (9) pela Polícia Civil. Segundo o delegado Carlos Paravidino Machado, o condutor relatou que não viu o trem se aproximar por causa do mato alto nas imediações da linha férrea e que não escutou o sinal sonoro ao se aproximar. Contudo, em nota, a empresa de transporte ferroviário Rumo afirmou que o maquinista acionou a buzina antes da colisão.

O Governo do Estado do Paraná decretou três dias de luto oficial em função do grave acidente. “A comunidade escolar paranaense está em luto com esse grave acidente em Jandaia do Sul. Que Deus conforte as famílias das meninas e que os demais logo se recuperem desse acidente. O Governo do Paraná vai fazer o que estiver ao seu alcance para ajudar essas pessoas”, disse o governador em exercício, Darci Piana.

