Pai vai ao local do acidente com ônibus da Apae e encontra filha morta

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

IML retira corpos de vítimas fatais de acidentes

Um pai que estava indo trabalhar na região do acidente entre um ônibus da Apae e um trem da concessionária Rumo foi ao local, em Jandaia do Sul, nesta quinta-feira (09), e acabou encontrando o corpo da filha. A menina, de 15 anos, é uma das duas vítimas fatais do acidente.

continua após publicidade .

Ele disse que estava indo trabalhar quando ouviu falar do acidente. “Fui correndo até lá e daí vi que era o ônibus da minha filha”, contou, muito abalado. Ele estava se dirigindo para o IML (Instituto Médico Legal), de Apucarana, para reconhecer oficialmente o corpo da menina.

- LEIA MAIS: Alunos da Apae morrem em acidente entre trem e ônibus em Jandaia

continua após publicidade .

Outros pais de alunos da Apae de Jandaia do Sul acompanham desesperados o resgate das crianças envolvidas no acidente. Os feridos estão sendo levados para o Hospital Nossa Senhora de Fátima, de Jandaia do Sul, Hospital da Providência, de Apucarana, e um hospital de Maringá, que não teve o nome divulgado.

O Hospital da Providência, de Apucarana, já recebeu seis feridos, mas novos pacientes estão chegando a cada instante. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dessas crianças, mas as informações iniciais dão conta de que há passageiros em estado grave.

Pelo menos 26 pessoas estavam no ônibus, segundo a Apae, incluindo crianças, motorista e orientadoras.

continua após publicidade .

O Hospital da Providência montou uma grande operação, tanto no Materno-Infantil como na unidade central para receber as vítimas. As visitas foram suspensas no hospital por conta do acidente.





ENTENDA

O acidente aconteceu na Rua Presidente Kennedy, na localidade da Vila Rica, e um grande aparato de socorro foi encaminhado ao local. Todas as entradas de acesso estão interditadas. Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana, assim como apoio aéreo e ambulâncias de municípios vizinhos prestam apoio no local do acidente.

continua após publicidade .

O veículo era ocupado por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Jandaia do Sul. As equipes de socorro ainda não divulgaram um balanço da situação, o que deve ocorrer na sequência, mas as informações iniciais apontam para duas mortes e um grande número de crianças feridas que foram encaminhadas para unidades de saúde da região.

A área do acidente foi isolada e um grande número de moradores acompanha o trabalho das equipes. A companhia ferroviária Rumo emitiu uma nota de pesar pela tragédia. Confira a matéria.

Siga o TNOnline no Google News