Morre garoto vítima de acidente entre trem e ônibus em Jandaia do Sul

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente ocorreu na manhã desta quinta (09)

O garoto João Lucas dos Santos Silva, de 8 anos, que estava internado no Hospital Metropolitano de Sarandi, desde o trágico acidente registrado em Jandaia do Sul, envolvendo um ônibus e trem, no último dia 9/3, não resistiu aos ferimentos e faleceu. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do município, na manhã desta quinta-feira (23).

continua após publicidade .

O menino sofreu fraturas e um trauma na cabeça muito grave. Conforme o secretário de saúde Marco Aurélio, o menino sofreu morte encefálica na noite de quarta (22), a família já foi avisada sobre os procedimentos e na manhã desta quinta, iria ser verificada a possibilidade de doações de órgãos.

Uma corrente de oração em prol da recuperação do garoto mobilizou as redes sociais e pessoas solidárias à mãe realizaram uma vaquinha para ajudar nas despesas da família. A mãe do menino chegou a compartilhar um áudio em um grupo de WhatsApp, falando o quanto o filho lutou para sobreviver, que o garoto foi um grande guerreiro, mas não resistiu.

fonte: Arquivo pessoal O acidente aconteceu no dia 9/3

continua após publicidade .

João Lucas é a quarta vítima fatal da tragédia. Duas meninas morreram no local, as primas Maria Vitória Gomes Ferreira, 11 anos, e Kimberly Caroline Ribeiro Pimenta, 15 anos. Depois, Isabel Aparecida Gimenes Figueiredo, 55 anos, faleceu no hospital da Providência.



Uma aluna, Maria de Lourdes Henrique, de 56 anos, que sobreviveu ao acidente, faleceu dias depois na casa da família. Ela ficou internada no Honpar em Arapongas, recebeu alta, porém, morreu em decorrência de uma embolia pulmonar, tromboso venosa profunda e acidente de embolia. A família aponta negligência médica.

- LEIA MAIS: Tragédia em Jandaia reabre debate sobre linha férrea

continua após publicidade .

ACIDENTE

Uma câmera de segurança registrou o momento da batida entre um ônibus escolar da Apae e o trem. As imagens mostram o ônibus atravessando a linha férrea às 11h39, momento que é atingido em cheio pelo trem. Após a batida, o coletivo é arrastado pela composição férrea por pelo menos 30 metros. Para ver, clique aqui.

INVESTIGAÇÃO

O motorista do ônibus foi ouvido e liberado pela Polícia Civil no dia do acidente. De acordo com informações do delegado Carlos Paravidino Machado, o homem de 43 anos, relatou que não viu o trem se aproximar devido ao mato alto nas imediações da linha férrea. O condutor do ônibus também afirmou que não ouviu o sinal sonoro ao se aproximar.

A polícia também confirmou que o homem estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde janeiro de 2023. Um inquérito foi instaurado para apurar homicídio e lesão corporal culposa. O ônibus também estava com a licença de transporte escolar vencida.

Siga o TNOnline no Google News