Relembre as notícias de Apucarana mais acessadas em 2022

2022 foi marcado por muitas ocorrências

2022 foi marcado por muitas ocorrências em Apucarana. Acidentes fatais, assassinatos, prisões por tráfico de drogas, além de histórias emocionantes. O TNOnline separou as notícias mais acessadas do ano. Relembre:

Mulher é assassinada a tiros em Apucarana

Uma mulher foi assassinada a tiros na noite deste domingo de Natal (25). O crime aconteceu na Rua Estados Unidos, na região do bairro Vale Verde, em Apucarana, no norte do Paraná. A vítima de feminicídio já foi identificada, trata-se de Taina Cristina da Silva, de 23 anos.

A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 19h50. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e os Bombeiros também foram para o local, mas a mulher, que estava caída no meio da rua, já estava sem vida. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Jovem de 28 anos morto a tiros em Apucarana é identificado

Um jovem, de 28 anos, foi baleado e morto na manhã deste sábado (24), em Apucarana, norte do Paraná. O crime aconteceu por volta das 11 horas, em um bar localizado na Rua São Pedro, no distrito de Vila Reis. A vítima trata-se de Geovane Cesar de Castro, segundo informações repassadas pela Polícia Civil.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, no entanto, quando os socorristas chegaram no local, Geovane já estava morto. Um segundo homem ficou ferido e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Família diz à polícia que vítima de feminicídio estava grávida

A Polícia Civil de Apucarana informou que durante depoimento, nesta segunda-feira (26), familiares da jovem Taina Cristina da Silva, de 23 anos, morta a tiros na região do Bairro Vale Verde, contaram que ela estaria grávida de aproximadamente dois meses, no entanto, os investigadores aguardam resultado do laudo do Instituto Médico Legal (IML) para confirmar oficialmente a gestação.

O crime aconteceu na noite deste domingo de Natal (25) e, por enquanto, ninguém foi preso. Além de ouvir familiares, a polícia também conversa com testemunhas e não descarta a possibilidade de ser um crime passional. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Morre motociclista que se envolveu em acidente na Rua Talita Bresolin

Morreu no Hospital da Providência, o motociclista, de 66 anos, que foi atingido por um veículo Ford Mustang na manhã desta quinta-feira (29), na Rua Talita Bresolin, próximo ao Espaço das Feiras, em Apucarana.

De acordo com testemunhas do acidente, o motorista do carro estaria trafegando em velocidade acima do permitido quando a motocicleta entrou na via. A moto foi atingida em cheio e chegou a derrapar alguns metros no asfalto. Uma testemunha e câmeras de segurança registraram o momento da batida. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Polícia Civil identifica autor de feminicídio em Apucarana

A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (26), que identificou o autor do feminicídio registrado em Apucarana, norte do Paraná. O crime ocorreu no último domingo (25), na Rua Estados Unidos, no bairro Vale Verde. De acordo com informações do setor de homicídios da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Taina Cristina da Silva, de 23 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro por motivos passionais.

O autor do feminicídio ainda teria enviado mensagens via aplicativo para familiares se justificando o crime. "A vítima teria deixado o autor e não queria mais viver com ele. Não aceitando esse fim de relacionamento, o autor a procurou e efetuou disparos contra ela", relata o investigador do setor de homicídios da 17ª SDP, Roberto Francisco dos Santos. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Mulher morre após capotamento no Contorno Sul de Apucarana

Uma mulher, de 73 anos, morreu após um capotamento registrado na tarde desta quarta-feira (28), no Contorno Sul, de Apucarana. O acidente ocorreu em frente ao Curtume Apucarana Leather. Outras três pessoas da mesma família ficaram feridas.

Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana e de Arapongas, além dos Bombeiros, foram até o local para socorrer as pessoas que estavam dentro do Hyundai HB20. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital da Providência. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Identificado motociclista morto em acidente na PR-170, em Apucarana

Um homem, de 56 anos, identificado como Clóvis Benedito Oliveira do Amaral, morreu após sofrer um acidente de moto na tarde deste sábado (24), na PR-170, trecho do contorno norte de Apucarana, norte do Paraná. Segundo informações colhidas no local, a vítima conduzia uma motocicleta Harley-Davidson que teria deslizado na pista molhada.

A vítima e o amigo que o acompanhava são moradores de Arapongas e estavam passeando pela região quando o acidente aconteceu. Chovia no momento em que os motociclistas passavam pelo trecho e um deles acabou sofrendo uma queda. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Acidente grave deixa cinco feridos no Contorno Norte de Apucarana

Um grave acidente envolvendo dois carros foi registrado na noite desta quinta-feira (22), no Contorno Norte de Apucarana, na PR-170, no norte do Paraná. Cinco pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram ao local.

No Chevrolet Meriva, quatro dos cinco ocupantes ficaram feridos. O condutor saiu ileso. A mãe dele, uma idosa de 72 anos, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhada para o Hospital da Providência. A esposa e a filha do motorista, de 27 e 3 anos respectivamente, foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Morre professora Marly, da Unespar de Apucarana, aos 64 anos

Morreu a educadora Marly Aparecida Fernandes, de 64 anos, que atuava como professora de Letras Português na Universidade Estadual do Paraná (Unespar), no campus de Apucarana. A informação foi confirmada pela instituição de ensino, na noite desta sexta-feira (23), através das redes sociais.

A professora estava dando aulas na Unespar há dois anos. Ela havia vindo do estado de São Paulo e morava em Londrina. Segundo informações repassadas pela família, ela passou mal, sentiu fortes dores e foi levada a um hospital. Marly precisou passar por uma cirurgia às pressas e não resistiu. A causa da morte seria um tumor no intestino. Ela deixa um filho. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Polícia é chamada para recolher feto no cemitério e encontra cão morto

A denúncia de um feto abandonado no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana, no norte do Paraná, mobilizou quatro viaturas de equipes de segurança na tarde deste sábado (24).

Entretanto, quando as equipes chegaram no local, encontraram um cadáver de um animal que estava embrulhado em um tecido, abandonado próximo ao muro do cemitério. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Mulher que matou homem na Vila Reis alega legítima defesa; assista

A mulher que atirou e matou Geovane Cesar de Castro, de 28 anos, no distrito da Vila Reis, em Apucarana, na manhã de sábado (24), se apresentou à polícia, na tarde desta segunda-feira (26). Ela, que alegou legítima defesa, é enfermeira, mora em Curitiba e veio para a cidade passar o Natal com a sogra.

A autora do crime, que estava com o advogado, foi ouvida e liberada. O marido dela, que é cadeirante, e o homem que morreu tinham uma rixa antiga. Geovane que estava preso em Londrina - respondendo por dois homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo - recebeu o direito de uma saída temporária e foi assassinado. " Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Conheça a história do Poço de Jacó de Apucarana

Você já ouviu falar do Poço de Jacó? Conhece a história religiosa? Em Apucarana, um morador da cidade uniu a paixão pelo meio ambiente e a fé, e transformou um espaço localizado na Rua Deolindo Massambani no Jardim Vale do Sol.

O mecânico, de 65 anos, Wilson Rubens Alves e a família, que são judeus, procuravam um local para realizar batismos e rituais da religião. Quase que no 'quintal' de casa encontraram o espaço ideal. Há 15 anos a área com mina começou a ser transformada. “Como eu sou da religião judaica nós precisávamos de um espaço para que as nossas esposas fizessem o ritual de purificação. Foi quando eu achei esse local com mina, há 15 anos comecei a cuidar da mina, revitalizei, agora existe uma de água pura”, explicou. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Friboi inaugura Centro de Distribuição em Apucarana

Empresa da JBS líder no segmento de carne bovina no Brasil, a Friboi inaugurou um centro de distribuição (CD) em Apucarana, expandindo sua atuação no norte do Paraná.

A notícia foi divulgada nesta quarta-feira (21) pelo prefeito Junior da Femac, através de suas redes sociais. "Apucarana continua atraindo novos investimentos para a cidade", disse. Para ler a reportagem completa, clique aqui.

Jovem de Apucarana preso na Tailândia é condenado

A defesa do Apucaranense, Jordi Vilsinski Beffa, 24 anos, preso na Tailândia por tráfico internacional de drogas, informou que ele foi condenado a 7 anos de prisão, com direito a progressão de pena.. Conforme o advogado Petrônio Cardoso, o resultado é considerado uma vitória e acredita que Jordi pode deixar a cadeia antes de concluir toda a pena. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.

Câmeras flagram "caramelo" furtado ração no centro de Apucarana; veja

Câmeras de segurança de uma farmácia, localizada no centro de Apucarana, registraram o momento em que um furto aconteceu, na manhã desta sexta-feira (30). De acordo com a proprietária do local, não é a primeira vez que o "meliante" se aproveita da distração de todos, para cometer o furto. Para ler a reportagem completa, acesse aqui.







