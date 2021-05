Apucarana amanhece com chuva forte e 17Cº

Continua após publicidade

O dia amanheceu com tempo instável em várias regiões do Paraná, na madrugada deste sábado (22). Em Apucarana, uma chuva forte começou logo na madrugada e continuou até o amanhecer. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) as condições do tempo são decorrentes de uma frente fria que atua desde a noite de sexta-feira no Estado e mantém o tempo instável.

Ainda segundo o Simepar, continuará chovendo em boa parte das regiões, com acumulados expressivos de precipitação em algumas cidades. Há ainda risco de tempestades, mas com rajadas de vento menos intensas em comparação as observadas na madrugada, por exemplo. Temperaturas não se elevam muito durante o dia, pois o céu fica com muita nebulosidade.