Chuva não deve se manter na região, segundo Simepar

Depois de 45 dias sem chuvas em Apucarana, o clima seco foi amenizado com a precipitação que caiu na região nesta quarta-feira (12). Uma frente fria que chegou ao Paraná no início da semana foi a responsável pela formação de nuvens e precipitação na região Norte do Estado.

Mesmo assim, o tempo chuvoso não deve se manter por muito tempo. Segundo o Simepar, ainda não há previsão de chuvas volumosas para a região.

Para esta semana, o tempo volta a ficar aberto a partir desta quinta-feira (13), com mínima de 11º e máxima de 23º. Na sexta-feira pode voltar a chover pouco e em seguida, o clima deve se manter firme novamente até o dia 25 de maio, quando há previsão de uma nova chuva para a região, de acordo com a previsão meteorológica.