Apucarana Futsal enfrenta lanterna Mariópolis neste sábado

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Nesta sexta-feira (21), a equipe do Sicoob Dânes Apucarana viajou para Mariópolis, onde tem partida válida pela 5ª rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal.

Na vice-liderança com sete pontos, o Apucarana enfrenta o lanterna da competição Mariópolis, que tem apenas um ponto na tabela de classificação. O jogo acontece neste sábado (22), às 19h30, no Ginásio Elio Luiz Gehlen.

Na rodada passada a equipe apucaranense sofreu sua primeira derrota no campeonato. A partida aconteceu no último sábado (15) no Ginásio Municipal de Esportes Lagoão e perdeu por 2 a 1 para o APAF Paranaguá.