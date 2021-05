Sicoob-Danês-Apucarana perde partida para ADAF Paranaguá

Continua após publicidade

Neste sábado (15), o time Sicoob-Danês-Apucarana sofreu derrota de ADAF Paranaguá, de 2 X 1, durante partida do Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal Adulto Masculino, no Ginásio Municipal de Esportes Lagoão.

O primeiro gol do time adversário foi feito pelo jogador Alisson, aos 11 minutos do primeiro tempo, que também fez o segundo ponto para a equipe de Paranaguá. No final da partida, Rodrigo, do Sicoob-Danês, finalizou com um gol para o time apucaranense.

No sábado (22), o time apucaranense joga em Mariópolis contra a agremiação local. Já o time de Paranaguá recebe São Lucas, de Paranavaí, no litoral do Paraná.