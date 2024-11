Da Redação

Em Curitiba, passada a eleição do segundo turno neste domingo, as atenções se voltam para uma ou outra alteração na equipe do governador Ratinho Junior (PSD). Uma delas é a quase certeza do retorno do deputado federal Beto Preto (PSD) para a Secretaria de Estado da Saúde, de onde se desincompatibilizou em junho, para uma possível disputa como candidato a prefeito de Apucarana, o que acabou não se concretizando. O retorno de Beto Preto não seria apenas para completar o ano e depois retomar seu mandato de deputado federal, em 2025. O que se comenta nos corredores do Palácio Iguaçu é que o governador Ratinho Junior gostaria de manter o Beto na Secretaria, por estar satisfeito com o desempenho dele na pasta. Outro que pode vir a ocupar uma secretaria no governo a partir do ano que vem que é o deputado estadual Marcelo Rangel (PSD), que disputou e perdeu a Prefeitura de Ponta Grossa.

Cisvir no radar

O prefeito eleito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), tem algumas preocupações pela frente, além do processo de transição, composição de seu secretariado e eleição do novo presidente da Câmara Municipal. Ele, no entanto, neste momento resolveu priorizar a escolha do novo presidente do Cisvir - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região. Rodolfo tem percorrido os municípios que fazem parte da entidade, pedindo votos para seu candidato ao cargo, o prefeito reeleito de Rio Bom, Moisés de Andrade. Até com o prefeito de Kaloré, Washington Luís da Silva, tido como um possível postulante ao cargo, já conversou pessoalmente. Ainda é cedo para saber se as andanças do prefeito apucaranense estão surtindo efeito ou não, porém ele está muito confiante, inclusive por acreditar no apoio do prefeito eleito de Arapongas, Rafael Cita, que também faz parte do consórcio.





