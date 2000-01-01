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FAKE NEWS É falsa a informação de que aulas no Paraná retornarão no dia 17 de agosto

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JUSTIÇA Relator de inquérito das fake news vota por legalidade do processo