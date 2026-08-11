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Casal morto em grave acidente de trânsito em Maringá é identificado

A colisão envolveu uma motocicleta e um veículo utilitário pertencente a uma empresa de distribuição de gás

Escrito por Da Redação
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Casal morto em grave acidente de trânsito em Maringá é identificado
Autor Aparecida de Fátima Xavier Carvalho Souza e Rosimar Oliveira de Souza - Foto: Reprodução

O casal que morreu em um gravíssimo acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (10), na Avenida Guedner, nas proximidades do Contorno Sul, em Maringá, foi identificado. Uma colisão violenta entre uma moto e um carro vitimou Aparecida de Fátima Xavier Carvalho Souza, de 52 anos, e Rosimar Oliveira de Souza, de 57 anos.

-LEIA MAIS: Casal morre em colisão entre motocicleta e carro em Maringá

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O acidente envolveu uma motocicleta e um veículo utilitário pertencente a uma empresa de distribuição de gás. De acordo com as informações levantadas no local, o casal havia acabado de sair da residência de familiares, no Conjunto Santa Felicidade, e seguia de motocicleta para a casa onde morava, no Conjunto Madrid. A motocicleta teria acessado a via preferencial no momento em que o utilitário, que saía do Conjunto Residencial Pioneiro Odwaldo Bueno Netto, acabou atingindo violentamente a lateral da moto.

Com a força do impacto, o casal foi arremessado contra um poste de energia elétrica. As vítimas sofreram ferimentos gravíssimos. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e socorristas do Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionados. No entanto, quando chegaram ao local, Aparecida e Rosimar já estavam em óbito.

O motorista do utilitário permaneceu no local após o acidente. Bastante abalado emocionalmente, ele recebeu atendimento das equipes de socorro e foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

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A área foi isolada para o trabalho das equipes responsáveis pela perícia. A Polícia Científica também foi acionada e realizou os procedimentos necessários para esclarecer a dinâmica da colisão.

Com a força do impacto, um dos capacetes utilizados pelas vítimas ficou completamente destruído após a colisão. Após a conclusão dos trabalhos periciais, os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

As causas e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Trânsito de Maringá, que deverá analisar as evidências coletadas no local para esclarecer como a colisão aconteceu.

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Com informações do GMC Online

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acidente maringa NEWS Segurança no Trânsito
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