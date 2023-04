Tragédia em Jandaia: polícia aguarda laudos para concluir inquérito

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Tragédia registrada em Jandaia do Sul matou cinco pessoas

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) ainda não concluiu o inquérito que investiga o acidente entre um ônibus da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e um trem da concessionária Rumo ocorrido em Jandaia do Sul, norte do Paraná. A colisão causou cinco mortes e deixou 23 pessoas feridas.

continua após publicidade .

Conforme informações repassadas pela assessoria de comunicação do órgão, o prazo para a conclusão do inquérito pode ser estendido, pois a polícia aguarda laudos periciais do ônibus, do trem e também do Instituto Médico Legal (IML).

- LEIA MAIS: Tragédia em Jandaia reabre debate sobre cancelas na linha férrea

continua após publicidade .

Segundo a assessoria, a polícia ainda está realizando diligências e segue ouvindo testemunhas do acidente. “A PC-PR aguarda laudos complementares que darão auxilio no andamento das investigações”, diz trecho da nota.

O acidente foi registrado no final da manhã do dia 9 de março, e envolveu um ônibus escolar da Apae com 29 ocupantes e uma composição férrea. Duas estudantes morreram no local do acidente, as primas Maria Vitória Gomes Ferreira, 11 anos, e Kimberly Caroline Ribeiro Pimenta, 15 anos. Um dia depois, em 10 de março, a cozinheira da Apae Isabel Aparecida Gimenes Figueiredo, 55 anos, faleceu no hospital da Providência em Apucarana.

Outra aluna Maria de Lourdes Henrique, de 56 anos, que sobreviveu ao acidente, faleceu dias depois na casa da família. Após o acidente ela foi internada no Hospital Norte do Paraná (Honpar) em Arapongas, e recebeu alta. Entretanto, veio a falecer dias depois em decorrência de uma embolia pulmonar, trombose venosa profunda e acidente de embolia.

continua após publicidade .

A quinta vítima fatal morreu no dia 22 de março em um hospital em Sarandi. João Lucas dos Santos Silva, de apenas 8 anos, sofreu diversas fraturas e um ferimento grave na cabeça e estava internado no Hospital Metropolitano desde o dia do acidente.

No dia do acidente, a Polícia Civil ouviu o motorista do ônibus, um homem de 43 anos, que alegou não ter ouvido a buzina de alerta do trem e nem ter visualizado a composição férrea se aproximar por causa do mato alto. Ele foi ouvido e liberado.

Imagens de câmeras de segurança mostram, entretanto, que o motorista do ônibus não respeitou a sinalização do local e seguiu direto no cruzamento com a via férrea, sem mesmo parar o veículo que conduzia.

A polícia segue investigando o caso e não informou o prazo para conclusão do inquérito.

Siga o TNOnline no Google News