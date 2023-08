Produtores discutem produção de mel no Vale do Ivaí, veja vídeo

Aproximadamente 500 produtores rurais de vários municípios do Vale do Ivaí participaram nesta quarta-feira (30) em Lunardelli do 1º Seminário Regional da Cadeia Produtiva do Mel. Além de palestras o encontro promoveu debates técnicos com os principais temas ligados à produção, comercialização de mel e demais produtos das abelhas, além de questões ligadas à polinização e preservação das abelhas. O evento também trouxe exposição de produtos da apicultura.



O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, ficou surpreso com a quantidade de participantes, e o interesse pela atividade, e elogiou o evento em Lunardelli.



“Muito positivo para a região, mais uma cadeia que busca se organizar aqui no Vale do Ivaí, fruto do esforço técnico, da percepção política de vários prefeitos junto com o consórcio (CID Centro), que tem tudo para dar certo. Projeto que conta não só com a simpatia, mas com o apoio do Estado”, destacou Ortigara.



Aproximadamente 500 produtores rurais de vários municípios do Vale do Ivaí participaram nesta quarta-feira (30) em Lunardelli do 1º Seminário Regional da Cadeia Produtiva do Mel.



Segundo o prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola, o seminário teve por objetivo incentivar a produção apícola na região, sendo uma alternativa de renda familiar, que têm mudado para melhor a vida de muitos agricultores. “O estado do Paraná é um dos principais produtores do mel do país, mas precisamos avançar na nossa região e criar alternativas para que o nosso produtor rural, o nosso apicultor, possa beneficiar sua produção e agregar mais valor. Hoje, por mais que tenhamos produção, ela é vendida a atravessadores bem abaixo do preço de mercado”, comenta.

Grola relatou ainda que os municípios da região contam com o Consórcio Intermunicipal CID Centro, que tem a certificação SISBI-POA, “nós podemos vender esse nosso mel para o Brasil inteiro, desde que tenha o beneficiamento e tenha uma garantia de procedência”, acrescenta.



Por conta disso, Lunardelli está implantando no município a Casa do Mel, que fará o processamento do produto. “Nós estamos reformando um espaço que vai abrigar a nossa Casa do Mel, que depois de totalmente equipada fará o processamento, vai beneficiar, embalar, vai ter rótulo, que agrega valor. A casa não é só para atender Lunardelli, porque poderia ficar ociosa, mas para atender a região”, enfatizou Grola.



Segundo o prefeito de Jardim Alegre, município vizinho de Lunardelli, José Roberto Furlan, com a produção do mel regularizada o produtor poderá sair do anonimato. “Hoje boa parte dos nossos produtores produzem no anonimato. Eles conseguem vender para o vizinho, para um amigo, mas não podem vender para o comércio, porque o mel que ele produz não produz o selo. Agora com esse apoio dos municípios e através do CID Centro, poderão conseguir a certificação necessária para a comercialização”, completou Furlan.

