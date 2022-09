Selo Sisbi foi pauta de reunião do IDR e Adapar em Ivaiporã

Da Redação

Reunião aconteceu na sede a Campollo Frango Caipira

O diretor administrativo da Campollo Frango Caipira, Marcos Batista que também é um dos diretores da Associação Paranaense dos Estabelecimentos Aderidos ao SISBI (Apesisbi), recebeu na quarta-feira (14), em Ivaiporã, o diretor presidente da Adapar Otamir Cesar Martins e o diretor presidente do IDR Natalino Avance de Souza.

Na oportunidade eles conversaram sobre a possibilidade transformar a experiência do Consórcio Público Intermunicipal de Atenção à Sanidade Agropecuária, Desenvolvimento Rural e Urbano Sustentável da Região Central do Estado do Paraná (CID Centro) em estratégia de Governo para outras regiões do Paraná.

O CID Centro é um dos oito consórcios públicos municipais brasileiros que receberam, o Título de Adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA). Atualmente o Consórcio Cid Centro atende 30 municípios na região Central do Estado e do Vale do Ivaí, com população aproximada de 500 mil habitantes.

“O Sisbi é uma equivalência da questão do serviço de inspeção e permite que as empresas que foram apontadas como detentoras do Sisbi, possam vender no país inteiro produtos de origem animal”, explicou Otamir, presidente da Adapar.

Segundo o presidente do IDR/PR, Natalino Avance, a ideia é ajudar os pequenos produtores a ter uma renda melhor, sem perder a segurança alimentar.

“Não resta dúvida que estamos num estado que pratica a melhor agricultura do Brasil por metro quadrado. É um estado rico, uma agricultura rica, mas temos ainda muitos pequenos agricultores, que não conseguiram acompanhar esse “boom” do desenvolvimento rural. O que nós estamos fazendo aqui é tentar estudar essa experiência exitosa do CID Centro, e de um empresário que está no ramo, para levar para outras regiões, para outros agricultores e a outras comunidades”, destacou Natalino.

De acordo com Marcos Batista, foi uma reunião muito produtiva. “Pudemos notar uma boa vontade do Governo do Estado em realizar uma política de desenvolvimento de pequenas empresas, baseado nos consórcios regionais. Essa conversa vai ser encaminhada junto ao Secretário de Agricultura numa segunda reunião, para que se possamos avaliar essa possibilidade de apoio governamental”.

A Campollo Frango Caipira foi uma das primeiras empresas brasileiras a receber o Sisbi-POA, que proporciona a autorização para vender em todos os estados do Brasil.

