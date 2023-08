Carro com duas placas diferentes é apreendido pela PM no Vale do Ivaí

Um Chevrolet Monza foi apreendido pela Polícia Militar de São João do Ivaí no Vale do Ivaí, na manhã de segunda-feira (21), após ser constatado que o veículo estava com duas placas diferentes.

Por volta das 11 horas, a equipe de serviço da PM foi chamada para a Rua Oliver Ferreira de Freitas, onde um pintor não estava localizando o motorista de um Monza de cor bordô que estava estacionado próximo ao portão da casa. Ele iria pintar as grades da residência e temia que o veículo fosse afetado e achou por bem acionar a PM no local.

Com a chegada dos policiais foi verificado que o carro apresentava na parte traseira a placa BDE-1178 de um GM-Monza vermelho registrado da cidade Lunardelli-PR, e na frente tinha a placa CST-7272 pertencente a uma Toyota Hilux registrada na cidade de Santa Rosa de Lima-SC, porém a tarjeta apresentava o nome da cidade paranaense de Guaraci.

A porta do lado do passageiro estava destrancada, sendo então verificado que além de placas divergentes, a numeração do chassi estava suprimido através de riscos no metal.

Diante da situação, os policiais acionaram o guincho e o veículo foi recolhido para a Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí para as medidas cabíveis ao caso.

