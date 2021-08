Ivaiporã flexibiliza medidas preventivas contra a Covid-19

Da Redação

O transporte público gratuito voltará a atender o público em geral.

A Prefeitura Municipal de Ivaiporã publicou na quarta-feira (4) decreto que flexibiliza as medidas preventivas contra a Covid-19 e libera a realização de eventos com até 130 pessoas. A peça jurídica também autoriza festas no núcleo familiar com até 20 pessoas.

Com o novo decreto, o toque de recolher passou a ser entre a meia-noite e 5h e o transporte público gratuito voltará a atender o público em geral.

O serviço estava restrito aos trabalhadores do município, que chegaram a fazer um cadastramento para obter uma carteirinha de identificação, para utilizarem o transporte durante a pandemia.

Contudo, a prefeitura orienta a população a usar o transporte apenas em caso de necessidade. Se for constatada aglomeração o serviço voltará a ser suspenso para o público em geral.

A prefeitura também orienta a população para manter os protocolos de prevenção da doença, como o distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos com álcool 70 ou lavar com água e sabão para que os índices de contaminação continuem caindo.