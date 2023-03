Corrente de oração para vítima de acidente mobiliza redes sociais

Da Redação

Grave acidente em Jandaia do Sul foi registrado na quinta-feira (9)

Uma corrente de oração vem sendo realizada através das redes sociais em prol de João Lucas Santos Silva, 8 anos, uma das vítimas no trágico acidente em Jandaia do Sul, na quinta-feira (9), em que três pessoas morreram após um trem colidiu contra um ônibus escolar com alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

A Associação DownLoAd, de Apucarana, comunicou o cancelamento do evento Café com a ACIA, que seria realizado na próxima terça-feira (14), e o adiamento da III Corridown, diante da situação de João, que está internado em estado grave no Hospital Metropolitano de Sarandi.

O acidente provocou a morte de duas meninas, de 10 e 15 anos, e uma cozinheira da Apae, de 55 anos, que estava internada no Hospital da Providência e faleceu na noite de sexta-feira (10). Outras 12 vítimas do acidente estão internadas e 14 receberam alta hospitalar.

ACIDENTE

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 29 pessoas, sendo 25 crianças, três monitores e o motorista. O ônibus foi arrastado cerca de 30 metros do local após a batida. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o trem atinge o ônibus da Apae. Clique aqui e saiba mais.

O motorista do ônibus foi ouvido e liberado pela Polícia Civil na tarde de quinta-feira (9). Ele relatou que o mato alto atrapalhou sua visão e não escutou a buzina do trem. Contudo, em nota, a concessionária Rumo afirmou que o maquinista acionou a buzina antes da colisão. Segundo a Polícia Militar, o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde o dia 23/01/2023.

