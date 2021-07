Corpo de menino de 8 anos é encontrado no Rio Ivaí

Da Redação

Fim da procura. A força- tarefa que realizava buscas no Rio Ivaí localizou na tarde desta terça-feira (27), por volta das 16h45, o corpo do garoto Nicolas Pacagnan Fernandes, de 8 anos, desaparecido desde o dia 18, após o naufrágio de um barco.

"O corpo do Nicolas foi encontrado pela equipe do GOST boiando nas proximidades da fazenda Costa Rica", informou o tente Elvi Stofella, que ainda repassou que o corpo estava a 15 Km de distância de onde o barco virou.

O avô da criança, Carlos Pacagnan, que veio de Foz do Iguaçu, muito abalado, agradeceu as pessoas envolvidas nas buscas. "Meus únicos netos, e eles se foram, agradeço o empenho das equipes e agradeço todas as pessoas que rezaram por nós", chorando, disse o avô

O pai e a irmã do garoto desaparecido, Adalberto Fernandes Galice, de 42 anos, e Sophia Pacagnan Fernandes, de 4 anos, foram sepultados no dia (22).

Outras vítimas

Alberony Menegassi de Souza, de 41 anos, dono do barco e a filha Heloísa Menegassi de Souza de 3 anos, também foram sepultados na quinta-feira (22). A esposa e mãe das vítimas, Patrícia Miranda da Silva, de 33 anos, foi sepultada na sexta-feira (23). A distância entre a chácara onde a família embarcou no domingo (18) e o local do acidente é de no máximo 2 quilômetros.

Jéssica Malaquias Costa, de 26 anos, o marido Marcelo de Carvalho da Silveira, de 26 anos, e o filho do casal, João Vitor Costa de Carvalho, de 3 anos, sobreviveram ao naufrágio e foram encontrados no mesmo dia do acidente, dia 18 de julho.

Todos estavam em uma chácara e foram passear de barco, porém, a tragédia aconteceu.