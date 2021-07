Comoção marca o velório de pai e filha em Ivaiporã; veja

Da Redação

Alberony Menegassi de Souza, 41 anos e a filha dele Heloísa Menegassi de Souza, 3 anos foram sepultados por volta das 12 horas desta quinta-feira (22) no Cemitério do Distrito de Jacutinga.

continua após publicidade .

Os caixões chegaram a Capela Mortuária por volta das 11h20 e foram recebidos sob forte comoção. Amigos, familiares e conhecidos formaram fila, e passaram pelo salão da Capela Mortuária no velório que durou cerca de 30 minutos.

Para o padre Émerson de Jesus Rodrigues da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, de Jacutinga, um momento muito triste para a comunidade. “Apenas o conforto, a graça de Deus para com a família e toda a comunidade para passar por essa experiência tão difícil. Uma tragédia muita grande, o sofrimento não é só da família, mas de toda a comunidade. Uma família muito conhecida, muito religiosa, uma perda muito grande”.

continua após publicidade .

O comerciante de Ivaiporã, Ademir Peres que também acompanhou o cortejo lamentou a morte do amigo Alberony e da filha Heloísa. “Nós sempre estávamos juntos, pessoa maravilhosa, Alberony vai deixar saudades para nós”.

Alberony e Heloísa foram vítimas de acidente com um barco que virou com 9 pessoas na tarde do último domingo (18) no Rio Ivaí.

Três pessoas conseguiram se salvar, um casal e o filho de 3 anos e nadar até a margem e foram encontradas ainda na noite de domingo por pescadores.

continua após publicidade .

Os corpos de Alberony e Heloísa foram encontrados na tarde de quarta-feira. No mesmo dia também foram encontrados os corpos de Adalberto Fernandes Galice, 42 anos e da filha Sophia Pacagnan Fernandes, 4 anos, moradores de Maringá.

A força-tarefa que se encontra no Rio Ivaí ainda realiza buscas pelos desaparecidos, Patrícia Miranda da Silva, 33 anos, esposa de Alberony e mãe de Heloisa, e pelo garoto Nicolas Pacagnan Fernandes, filho de Adalberto Fernandes e irmão da pequena Sophia.