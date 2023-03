Câmera registra acidente entre trem e ônibus da Apae em Jandaia; veja

Da Redação

Acidente mobilizou diversas equipes de socorro no início da tarde desta quinta

Uma câmera de segurança registrou o momento da batida entre um ônibus escolar da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e uma composição férrea, em Jandaia do Sul, norte do Paraná, no início da tarde desta quinta-feira (9). O acidente causou a morte de duas meninas adolescentes e deixou pelo menos seis crianças feridas. Assista o vídeo abaixo:

As imagens mostram o ônibus atravessando a linha férrea às 11h39, momento que é atingido em cheio pelo trem. No vídeo também é possível visualizar que pelo menos três vítimas foram arremessadas para fora do ônibus. O número, contudo, pode ser maior, já que as imagens das câmeras captaram apenas um ângulo do acidente.

A Polícia Civil de Jandaia do Sul informou que está ouvindo testemunhas do acidente. As imagens devem ser utilizadas na investigação das causas. A colisão aconteceu na Rua Presidente Kennedy, na localidade da Vila Rica, e mobilizou um grande aparato de socorro. Todas as entradas de acesso estão interditadas. Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana, assim como apoio aéreo e ambulâncias de municípios vizinhos prestaram apoio no local.

O veículo era ocupado por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Jandaia do Sul. De acordo com informações apuradas no local pelo TNOnline, o coletivo transportava aproximadamente 28 pessoas. Todos os passageiros estavam sentados, e seriam crianças de 1 ano de idade até pré-adolescentes, além de duas monitoras da instituição e o motorista.

SUPORTE

A Prefeitura Municipal providenciou suporte psicológico e assistência social aos familiares das vítimas. As famílias foram reunidas no Auditório da Praça do Café, onde receberão o suporte necessário. Conforme informações apuradas junto a assessoria de gabinete, o prefeito Lauro Junior acompanha a situação de perto. Assim que foi informado sobre o acidente, ele seguiu para o local e permanece no Hospital Nossa Senhora de Fátima prestando apoio às vítimas e familiares.

AVISO: IMAGENS FORTES

