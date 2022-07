Associação de vereadores do Vale do Ivaí define diretoria provisória

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Representantes das Câmaras do Vale se reuniram em Ivaiporã

Com participação de representantes de 14 câmaras municipais da região, foi definida nesta quinta-feira (30) uma diretoria provisória da Associação de Câmaras Municipais de Vereadores do Vale do Ivaí (Acavi). O encontro de vereadores foi realizado na sede do Legislativo de Ivaiporã. O objetivo é reorganizar a documentação da entidade - sem ação desde 2009 - a tempo de promover uma eleição em dezembro para diretoria definitiva.

continua após publicidade .

A presidente provisória da entidade, a presidente da Câmara de Ivaiporã, Gertrudes Bernardy (MDB), destaca que o objetivo é resgatar a representatividade do legislativo municipal na região. "Queremos uma associação para que possamos ter voz e possamos somar nos projetos do Executivo", comenta a vereadora que é uma das responsáveis pela articulação da retomada da entidade.

A diretoria provisória tem como vice o presidente da Câmara de Cambira, Cleber Torres. Segundo ele, os próximos passos da diretoria são 'organizar' a casa. "Temos que organizar e regularizar a documentação da entidade, que está parada desde 2009", comenta.

continua após publicidade .

A Acavi segue a mesma base territorial da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), que conta com 26 municípios. Segundo Torres, a associação de vereadores pode ter um papel fundamental no desenvolvimento de todo o Vale do Ivaí com atuação conjunto junto ao Executivo. "Queremos discutir projetos e boas ideias", comenta.

A retomada da Acavi vem sendo coordenada desde o início do mês.

Siga o TNOnline no Google News