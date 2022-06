Ivaiporã adquire Detector Digital Wireless (DR) para exames de raios-X

Da Redação

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, e o vice-prefeito Marcelo Reis buscam maneiras de melhorar a qualidade de vida da população desde que assumiram a gestão – inclusive investindo em tecnologia que impacta diretamente no bem-estar dos pacientes.

Após equipar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), a administração municipal adquiriu o Detector Digital Wireless (DR), no valor de R$98.000,00 – o que permite a equipe médica diagnósticos nítidos, melhor definição da imagem radiológica e menos exposição de agentes radioativos tanto para a equipe quanto para o paciente. Além disso, os exames ficam prontos imediatamente, aumentando a produtividade e reduzindo o custo de manutenção.

A equipe da UPA 24 utilizava um aparelho de raios-X analógico, o que necessitava de revelação dos raios-x por meio de câmara escura, produtos químicos e filmes de alto custo.

Radiologia Computadorizada

O CR – denominado de Radiologia Computadorizada capta a imagem via receptores eletrônicos e, em seguida, digitaliza a imagem. A partir deste processo, as imagens são transferidas para o computador e podem ser armazenadas, editadas, impressas e visualizadas pela equipe médica.

O técnico em radiologia médica da UPA 24h, Jorge Medeiros, afirmou que o Detector Digital Wireless (DR) agiliza o trabalho e permite o atendimento mais humanizado ao paciente. “Com este aparelho podemos fazer diversos exames contrastados e convencionais. Além disso, a qualidade a imagem é muito melhor para diagnosticar”, explicou Jorge Medeiros, que estava com a diretora do Departamento de Saúde, Cristiane Pantaleão, e com coordenadora da UPA 24h, Maria Angélica Paiva de Oliveira.

“É a saúde de Ivaiporã modernizada com o Detector Digital Wireless (DR), porque os médicos podem identificar melhor fraturas, qualquer problema respiratório ou aqueles detectados pelo aparelho”, comentou Cristiane Pantaleão.

