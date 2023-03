Após morte de Maria de Lourdes, família alega negligência em hospital

Da Redação

Maria de Lourdes recebeu alta após dois dias do acidente

A família da estudante Maria de Lourdes Henrique, de 56 anos, que morreu nesta segunda-feira (20), acredita que houve negligência médica do Hospital do Norte Paranaense (Honpar), localizado em Arapongas, no norte do Paraná. Maria era uma das sobreviventes do acidente entre o ônibus da Apae e trem em Jandaia do Sul. Parentes acreditam que a morte pode estar ligada com a tragédia.

A colisão entre o veículo da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais com o trem foi registrada no dia 9 de março. Duas garotas, primas, de 11 e 15 anos, morrem no dia do acidente. Uma cozinheira que também estava no ônibus faleceu dois dias após a tragédia. Já Lourdes foi socorrida e levada para Arapongas. “A Lourdes recebeu alta dois dias depois o acidente. Os médicos disseram que ela sofreu uma fratura em três costelas e uma pequena perfuração no pulmão. Porém, nada falaram sobre a bacia fraturada, mesmo ela reclamando de dor”, afirma relata o primo de Lourdes, o empresário Igor Oliveira, de 27 anos, de Apucarana.

Uma semana após o acidente, o primo conta que Lourdes precisou passar por uma lavagem intestinal e foi até o Pronto Atendimento Municipal (PAM), de Jandaia do Sul. “Ela não estava conseguindo fazer as necessidades fisiológicas. Quando estava no pronto atendimento, ela colocou o pé no chão e deu um grito de dor. Os médicos então resolveram fazer um raio x que constatou uma fratura na bacia”, explica.

Conforme Igor, nesta segunda, Maria passou mal em casa e morreu. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana e o laudo da causa da morte apontou embolia pulmonar, trombose venosa profunda e acidente de embolia. “Minha prima começou a passar mal, estava bastante inquieta, ela estava na cama dela e de repente, morreu. A Polícia Civil de Jandaia solicitou ao IML que removesse o corpo da casa do meu tio e ela foi levada para o IML de Apucarana. Acreditamos que tem ligação com a bacia quebrada devido ao acidente. Queremos uma justificativa do hospital e uma explicação sobre o que ocorreu. Achamos a alta médica muito rápida, ainda mais após um acidente tão sério como foi”, disse.

O hospital

A assessoria do Hospital do Norte Paranaense (Honpar) informou que está apurando o prontuário e a passagem da paciente pela instituição. Em breve emitirá uma nota sobre o assunto.

