Alunos da Apae morrem em acidente entre trem e ônibus em Jandaia

Um grave acidente entre um ônibus escolar e uma composição férrea foi registrado na manhã desta quinta-feira (09), em Jandaia do Sul, no Paraná, e mobiliza equipes de socorro de toda a região. Inicialmente, duas mortes foram confirmadas e diversas outras crianças feridas.

O acidente aconteceu na Rua Presidente Kennedy, na localidade da Vila Rica, e um grande aparato de socorro foi encaminhado ao local. Todas as entradas de acesso estão interditadas. Equipes do Corpo de Bombeiros de Apucarana, assim como apoio aéreo e ambulâncias de municípios vizinhos prestam apoio no local do acidente.

O veículo era ocupado por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Jandaia do Sul. De acordo com informações apuradas no local pelo TNOnline, o coletivo transportava aproximadamente 20 pessoas. Todos os passageiros estavam sentados, e seriam crianças de 1 ano de idade até pré-adolescentes, além de duas monitoras da instituição e o motorista.

De acordo com apurações iniciais, seis crianças ficaram gravemente feridas, e duas meninas pré-adolescentes morreram no local do acidente. Nenhuma vítima foi identificada até o momento. As equipes de socorro ainda não divulgaram um balanço oficial da situação, o que deve ocorrer na sequência.

A área do acidente foi isolada e um grande número de moradores acompanha o trabalho das equipes. Diversas imagens feitas pela população circulam nas redes sociais e mostram a grande movimentação de socorristas que foram acionados para prestarem socorro às vítimas.

A companhia ferroviária Rumo emitiu uma nota de pesar pela tragédia. Confira na matéria.



