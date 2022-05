Ana Maria Braga surge vestida de Jedi e diverte fãs

Da Redação

A manhã desta sexta-feira (27) foi diferente nos estúdios da TV Globo. Ana Maria Braga divertiu os espectadores ao surgir vestida de Jedi na edição do Mais Você. Lourito também participou da brincadeira e se fantasiou com um look de Darth Vader.

Como nada é em vão na Rede Globo, a ação da apresentadora possui uma motivação: a divulgação da série Obi-Wan Kenobi, do universo de Star Wars, que estreia nesta sexta (27), no Disney+.

Os internautas, sem dúvidas, se divertiram com o look usado por Ana Maria e Lourito. O perfil oficial da Comic Con Experience (CCXP) notou a musa e brincou com Ana. "Bom dia com a Ana Maria Braga de Obi-Wan."

Bom dia com a Ana Maria Braga de Obi-Wan 🥲 pic.twitter.com/cg7mepRtQM — CCXP (@CCXPoficial) May 27, 2022





Nesta quinta-feira (26), Ana Maria Braga precisou tranquilizar seus fãs, após ser afastada do Mais Você. A veterana usou as redes sociais para informar que testou negativo para a Covid-19 e que está, apenas, com sintomas de gripe. “Estou com gripe. Não é covid, é gripe. Saiba diferenciar e confere o link na bio. Teste sempre pra Covid e evite contato com outras pessoas”, disse ela, em um post no Instagram.

Fonte: Informações Metrópoles.