Aluno chama professor de 'cabeça de cebola' em Apucarana

Mais um caso de desacato contra professor foi registrado. Desta vez, a falta de respeito em sala de aula aconteceu em Apucarana, no norte do Paraná. A Polícia Militar (PM) foi chamada para atender a ocorrência em um colégio, por volta das 13h50 desta quinta-feira (26). Um aluno, de 11 anos, ofendeu um professor ao chamar o educador de 'cabeça de cebola'.

De acordo com o professor, constantemente o aluno tem atrapalhado a sua aula, agido com desrespeito e recentemente o estudante escreveu no quadro: 'professor idiota'. Cansado de tanto desrespeito, o educador chamou a polícia.

A PM registrou o caso, porém, o professor decidiu representar contra o aluno posteriormente, junto à Polícia Civil.

Nesta semana, uma professora foi agredida a socos e chutos por uma aluna em Califórnia. A violência em sala de aula foi gravada por um dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Relembre:

Um vídeo, que foi gravado em sala de aula, mostra a agressão contra uma professora, de 34 anos, que estava lecionando para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), na noite desta terça-feira (24), em Califórnia, no norte do Paraná. O motivo da agressão teria sido um meme publicado pela educadora no grupo de mensagens por aplicativo. Revoltada com o conteúdo, a aluna, de 33 anos, teria partido para a agressão, mesmo depois de ter procurado a coordenação pedagógica da escola, pedindo providências sobre o caso. VEJA: null - Vídeo por: Reprodução





