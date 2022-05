Ana Maria faz ensaio fotográfico e arranca elogios da web

Da Redação

A Ana Maria Braga recebeu diversos elogios de fãs após ter seu ensaio fotográfico divulgado nas redes sociais. A apresentadora do Mais Você, da Rede Globo, estampa a capa da nova edição da revista Cidade Jardim.

As fotos chamaram a atenção, pois Ana Maria apareceu bem diferente de como o público está acostumado a vê-la. A jornalista também concedeu uma entrevista para a revista, onde fala sobre sua carreira e vida pessoal.

Durante a conversa, ela falou sobre o câncer que teve e como enfrentou à doença. “Acho que fui uma das primeiras comunicadoras que colocou um problema tão sensível quanto esse (do câncer) de verdade – e me ajudou muito. Acredito em energia e estar ali, trabalhando, me dava mais força para enfrentar um outro dia”, disse.

A apresentadora também falou sobre sinceridade, ponto em que, às vezes, faz ser dura consigo mesma. “Como o meu jeito de viver é com verdade, é difícil não falar a verdade para mim mesma. Às vezes, eu sou muito dura comigo. Mas, em relação ao mundo e às pessoas, sempre digo: ‘Se não quiser saber, não pergunte, pois se perguntar, eu vou responder’“, contou.