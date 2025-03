Vítimas de acidente com caminhões em Maringá são identificadas

Siga o TNOnline no Google News

Foram identificadas as duas vítimas do grave acidente envolvendo três caminhões e uma máquina de obra asfáltica, registrado na última terça-feira (25), na BR-376, Contorno Norte de Maringá (PR).



Um dos veículos envolvidos era conduzido pelo caminhoneiro Maycon Rodrigo dos Santos Barboza, de 40 anos que morreu no local. O motorista ficou preso na cabine da carreta bitrem que ficou tomada pelas chamas. Natural de Sarandi, Maycon trabalhava com o transporte de areia. Ele deixa dois filhos e um neto.

A outra vítima do acidente foi identificada como Grasiele Palma, de 42 anos, moradora de Campo Mourão. A técnica de enfermagem viajava na companhia do marido, em um caminhão carregado com massa asfáltica. O esposo de Grasiele foi encaminhado ao hospital, ela contudo, não resistiu.

Conforme o site GMC Online, o corpo da técnica de enfermagem já foi liberado para sepultamento em Campo Mourão. Já o corpo de Maycon deve passar por exame de DNA antes da liberação.



