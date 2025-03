Vídeo mostra acidente com caminhões que causou duas mortes em Maringá

Siga o TNOnline no Google News

Câmeras de segurança registraram o acidente envolvendo três caminhões e uma máquina de obra asfáltica na BR-376, em Maringá, no norte do Paraná, na tarde da última terça-feira (25). Duas pessoas morreram na colisão.

A gravação mostra a colisão e, na sequência, quando os veículos pegam fogo. Veja abaixo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou dois óbitos, um homem e uma mulher. Uma terceira pessoa foi hospitalizada após inalar fumaça.

A máquina estava parada no acostamento. Os dois caminhões com massa asfáltica estavam logo atrás. Uma carreta teria perdido o freio e atingido os veículos, provocando o incêndio.

VÍTIMA IDENTIFICADA

Uma das vítimas do acidente no Contorno Norte de Maringá foi identificada. É a técnica de enfermagem Grasiele Palma, de 42 anos, de Campo Mourão. Ela acompanhava o marido em um dos caminhões carregados com massa asfáltica. Ele foi encaminhado ao hospital.

