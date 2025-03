Caminhões pegam fogo após acidente e pelo menos dois morrem em Maringá

Um grave acidente envolvendo dois caminhões e uma carreta bitrem foi registrado no início da tarde desta terça-feira (25) no Contorno Norte de Maringá. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida, segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Veja o vídeo abaixo

Várias equipes de socorro atenderam a ocorrência, incluindo homens do Corpo de Bombeiros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi até o local. O acidente ocorreu na região da Avenida Alziro Zarur. Após a colisão, houve vazamento de combustível, segundo os bombeiros, e os dois veículos explodiram.

Segundo informações divulgadas no local, a suspeita é que a carreta bitrem, carregada com areia, tenha perdido o freio sentido Maringá-Sarandi. O veículo atingiu o primeiro caminhão, que colidiu contra o segundo. Um maquinário que fazia reparos no asfalto também acabou envolvido no acidente.

Uma terceira pessoa foi resgatada com vida e hospitalizada após inalar fumaça. As vítimas fatais são um homem e uma mulher, que ainda não foram identificadas.





A colisão aconteceu no início da tarde desta terça-feira (25) na Avenida Alziro Zarur

Com informações do GMC Online