Incêndio destrói oficina mecânica nesta madrugada em Maringá

Um incêndio mobilizou equipes do 5º Grupamento de Corpo de Bombeiros na madrugada desta sexta-feira (3), em Maringá. Uma oficina mecânica, localizada na Avenida Brasil, ficou destruída por conta das chamas. Três automóveis que estavam no interior do estabelecimento também foram consumidos pelas chamas.

Os bombeiros precisaram abrir um buraco na porta da oficina para ter acesso ao local. Eles apagaram o fogo que estava nos veículos e nos equipamentos e, em questão de minutos, conseguiram controlar as chamas.

Os bombeiros acreditam que o fogo tenha começado em um dos veículos, mas uma perícia será realizada para apurar as causas do incêndio.

