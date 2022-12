Estudantes são levados à emergência após suposto envenenamento no PR

Da Redação

Colégio Estadual Prof. Anderson Rangel E. F. M. está localizado no bairro Veneza, em Fazenda Rio Grande

Pelo menos sete estudantes de um colégio de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, foram encaminhados à emergência médica após terem supostamente ingerido veneno na manhã desta quinta-feira (15).

Os alunos do Colégio Estadual Professor Anderson Rangel, que têm idades entre 12 e 14 anos, teriam consumido o que acreditaram ser um alfajor, o qual teria sido levado para a escola por um colega. Em nota enviada à Banda B, a Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná (Seed) informou que o aluno “levou veneno na mochila”.

“Outros sete alunos encontraram, pensaram que era um alfajor e dividiram entre si. Quando o primeiro estudante percebeu a situação, avisou para a professora que se tratava de veneno”, explicou a secretaria, em comunicado.

Em um vídeo divulgado pela página Patrulha da Fazenda, no Facebook, uma estudante que teria consumido o veneno relatou o ocorrido antes de dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento do município.

Segundo descreveu, um de seus amigos pegou o suposto alfajor da mochila de um colega e compartilhou com outros adolescentes. “Era como se fosse um alfajor. Depois, chegaram falando que era veneno de rato e chamaram nossos pais”, disse ela.

A jovem também disse à Patrulha da Fazenda que todos os estudantes que consumiram a substância passaram por uma lavagem estomacal. “Não chegamos a sentir sintomas”, acrescentou.

“A escola acionou prontamente o serviço de saúde, para oferecer atendimento emergencial aos estudantes, além do Conselho Tutelar e da polícia”, concluiu a Seed.

Os alunos ficarão em observação por pelo menos 24 horas na unidade de saúde e aguardam o resultado de exames.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 10h40 para comparecer à escola devido à denúncia. As investigações em torno do suposto envenenamento ficarão a cargo da Polícia Civil, que foi procurada pela Banda B, mas não se manifestou até a publicação desta reportagem.

Com informações., Banda B.

