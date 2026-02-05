Aulas na rede estadual do Paraná começam nesta quinta-feira (5)

O novo ano letivo na rede estadual do Paraná começa nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro. São mais de 1,2 milhão de alunos nos 2.088 colégios da rede estadual. O término do ano letivo está marcado para 18 de dezembro, e o recesso de meio de ano vai de 13 a 24 de julho.

Com o início do novo ano letivo, é essencial que pais e responsáveis por estudantes da rede estadual de ensino que pretendem ser atendidos pelo transporte público escolar em 2026 verifiquem e atualizem as informações do cadastro no sistema. A orientação vale para os alunos que já utilizam ou que desejam passar a utilizar o serviço.

Atualmente, mais de 210 mil estudantes paranaenses da rede pública utilizam o transporte escolar, que atende às demandas urbanas, rurais, rodoviárias e aquaviárias.

Rede municipal

Em clima de alegria e tranquilidade, mais de 12 mil alunos retornaram nesta quarta-feira (04/02) às atividades letivas na rede municipal de ensino de Apucarana (PR). O início do ano escolar marcou o reencontro de crianças, famílias e profissionais da educação em unidades que passaram por um amplo processo de preparação para garantir acolhimento, segurança e qualidade no ensino.

Universidades estaduais

Aproximadamente 62 mil estudantes das universidades estaduais do Paraná iniciam as aulas entre fevereiro e março de 2026. As sete instituições de ensino superior ofertam 440 cursos de graduação presenciais em 29 cidades do Estado.

Os calendários acadêmicos são definidos pelas próprias universidades e orientam o período de aulas, atividades de pesquisa, extensão e eventos acadêmicos. Os calendários completos podem ser consultados nos sites oficiais de cada instituição.

