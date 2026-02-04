Leia a última edição
VOLTA ÀS AULAS

Mais de 12 mil alunos retornam às aulas na rede municipal em Apucarana

O início do ano escolar marcou o reencontro de crianças, famílias e profissionais da educação

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.02.2026, 19:15:40
Autor Retorno às aulas ocorreu nesta quarta-feira (04) - Foto: Divulgação

Em clima de alegria e tranquilidade, mais de 12 mil alunos retornaram nesta quarta-feira (04/02) às atividades letivas na rede municipal de ensino de Apucarana (PR). O início do ano escolar marcou o reencontro de crianças, famílias e profissionais da educação em unidades que passaram por um amplo processo de preparação para garantir acolhimento, segurança e qualidade no ensino.

“Com muita alegria damos início a mais um ano de atividades na Educação, recepcionando milhares de crianças e famílias que confiam ao Município a formação educacional de seus filhos. É uma grande responsabilidade, assumida com seriedade e amor, por meio do trabalho de uma equipe dedicada de diretoras, coordenadoras, professoras, profissionais administrativos, serviços gerais, motoristas, estagiários e todos que se propõem a fazer o melhor todos os dias”, destacou o prefeito Rodolfo Mota.

Segundo o prefeito, a rede municipal inicia o ano letivo reforçada com dois novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs): um no Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo, inaugurado nesta terça-feira (03/02), e outro no Loteamento Sanches dos Santos, será inaugurado em breve. Com isso, Apucarana passará a contar com 36 escolas e 26 CMEIs. “A educação de Apucarana viverá um ano de construção e transformação, especialmente no ensino infantil”, afirmou.

Rodolfo Mota ressaltou ainda que a gestão está concluindo obras que ficaram paralisadas por 10 anos, assumindo um compromisso histórico com a comunidade. “Estamos avançando no processo burocrático para a retomada da escola do Residencial Interlagos, que leva o nome do ex-prefeito José Domingos Scarpelini, corrigindo problemas de projeto e viabilizando a licitação para dar ordem de serviço. Também vamos iniciar, nos próximos dias, as obras dos CMEIS do Interlagos e do Solo Sagrado, além de preparar a licitação para a construção do CMEI do Parque Bela Vista”, detalhou.

“Nossa meta é clara: entregar três CMEIS iniciados em 2016 — Afonso Camargo, Sanches dos Santos e Catuaí — e iniciar a construção de outros três, fazendo de 2026 um grande ano para a educação infantil em Apucarana”, reforçou o prefeito, destacando que os avanços são resultado do trabalho técnico das equipes da prefeitura e da autarquia, da parceria com a Câmara de Vereadores e do diálogo permanente com a comunidade.

Sobre a volta às aulas, o prefeito relatou que percorreu escolas e CMEIS ao longo do mês de janeiro. “Cada unidade foi cuidadosamente preparada para o acolhimento das nossas crianças, desde a estrutura e conservação dos prédios até a limpeza geral e o acondicionamento dos alimentos, garantindo ambientes seguros, organizados e acolhedores para alunos, professores e servidores neste retorno às atividades pedagógicas”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, professora Ana Paula do Carmo Donato, destacou que as equipes da Autarquia Municipal de Educação (AME) estão motivadas para construir um ano de conquistas, aprendizagem e cuidado ao longo dos 200 dias letivos. “O retorno às aulas é sempre um momento especial, pois representa recomeços, expectativas e a confiança das famílias na educação pública. Iniciamos o ano letivo com unidades organizadas, equipes motivadas e um planejamento sólido para garantir aprendizagem, acolhimento e cuidado com cada criança”, declarou.

Ela acrescentou que, ao longo do último mês, as unidades de ensino passaram por dedetização, limpeza de caixas d’água, roçagem e revisão geral das estruturas físicas. A frota municipal, composta por cerca de 40 veículos utilizados no transporte escolar e no apoio à educação, também recebeu manutenção preventiva, garantindo segurança e regularidade no atendimento aos alunos.

