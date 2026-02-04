Apucarana vacina cães e gatos contra raiva nesta quinta (05) na Praça da Catedral
Campanha coordenada pelo Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), será realizada na Praça Rui Barbosa, das 13h às 16h
A Prefeitura de Apucarana vai vacinar cães e gatos contra a raiva nesta quinta-feira (05/02), em ação gratuita que protege os animais e contribui diretamente para a segurança das famílias. A campanha, coordenada pelo Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), será realizada na Praça Rui Barbosa, das 13h às 16h, e mobiliza tutores como medida preventiva contra uma zoonose grave e letal, que também pode ser transmitida dos animais para os seres humanos.
O prefeito Rodolfo Mota destaca que a iniciativa reafirma o compromisso da gestão com o bem-estar animal e a prevenção em saúde pública. “A mobilização acontecerá na praça, facilitando o acesso da população. Vacinar é um gesto simples de cuidado e proteção, fundamental para manter a cidade livre da doença, protegendo tanto as famílias quanto seus animais”, salientou.
Fernando Felippe, conhecido como Repórter Selvagem e diretor do Cemsa, informa que deverão ser aplicadas cerca de 300 doses durante a ação. “A vacinação será gratuita. É a contrapartida do Município junto ao programa CastraPet, do Governo do Estado, que no começo deste ano esteve em Apucarana”, contextualizou.
Para que o procedimento ocorra com segurança, o diretor do Cemsa orienta os tutores sobre o manejo adequado dos animais. “Os gatos devem ser levados em caixinhas de transporte, por serem mais ariscos. Já os cães precisam estar com coleira e, se necessário, focinheira”, orientou.
Sobre a doença, Fernando Felippe alertou para sua gravidade. “A raiva é letal, afeta o sistema nervoso central e é transmitida pela saliva, deixando o animal com temperamento agressivo”, explicou, acrescentando que o principal transmissor é o morcego hematófago.
A recomendação é que os tutores levem a carteirinha de vacinação do animal para registro, mas a ausência do documento não impedirá a imunização. “A vacina é aplicada uma vez por ano. Por isso, a carteirinha é importante para acompanhar esse histórico”, pontuou.