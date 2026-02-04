Leia a última edição
SERVIÇO GRATUITO

Apucarana vacina cães e gatos contra raiva nesta quinta (05) na Praça da Catedral

Campanha coordenada pelo Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), será realizada na Praça Rui Barbosa, das 13h às 16h

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.02.2026, 19:05:47 Editado em 04.02.2026, 19:05:42
Apucarana vacina cães e gatos contra raiva nesta quinta (05) na Praça da Catedral
Autor A recomendação é que os tutores levem a carteirinha de vacinação do animal para registro, mas a ausência do documento não impedirá a imunização - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Apucarana vai vacinar cães e gatos contra a raiva nesta quinta-feira (05/02), em ação gratuita que protege os animais e contribui diretamente para a segurança das famílias. A campanha, coordenada pelo Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa), será realizada na Praça Rui Barbosa, das 13h às 16h, e mobiliza tutores como medida preventiva contra uma zoonose grave e letal, que também pode ser transmitida dos animais para os seres humanos.

O prefeito Rodolfo Mota destaca que a iniciativa reafirma o compromisso da gestão com o bem-estar animal e a prevenção em saúde pública. “A mobilização acontecerá na praça, facilitando o acesso da população. Vacinar é um gesto simples de cuidado e proteção, fundamental para manter a cidade livre da doença, protegendo tanto as famílias quanto seus animais”, salientou.

Fernando Felippe, conhecido como Repórter Selvagem e diretor do Cemsa, informa que deverão ser aplicadas cerca de 300 doses durante a ação. “A vacinação será gratuita. É a contrapartida do Município junto ao programa CastraPet, do Governo do Estado, que no começo deste ano esteve em Apucarana”, contextualizou.

Para que o procedimento ocorra com segurança, o diretor do Cemsa orienta os tutores sobre o manejo adequado dos animais. “Os gatos devem ser levados em caixinhas de transporte, por serem mais ariscos. Já os cães precisam estar com coleira e, se necessário, focinheira”, orientou.

Sobre a doença, Fernando Felippe alertou para sua gravidade. “A raiva é letal, afeta o sistema nervoso central e é transmitida pela saliva, deixando o animal com temperamento agressivo”, explicou, acrescentando que o principal transmissor é o morcego hematófago.

A recomendação é que os tutores levem a carteirinha de vacinação do animal para registro, mas a ausência do documento não impedirá a imunização. “A vacina é aplicada uma vez por ano. Por isso, a carteirinha é importante para acompanhar esse histórico”, pontuou.

Apucarana bem-estar animal cemsa RAIVA Saúde Pública VACINAÇÃO
