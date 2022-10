'Que Nossa Senhora proteja o povo brasileiro do ódio', diz Papa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O religioso fez a declaração na manhã desta quarta-feira

O Papa Francisco mandou uma mensagem ao povo brasileiro, onde pediu para que Nossa Senhora Aparecida livre o país do "ódio", da "intolerância" e "violência". A declaração foi feita na manhã desta quarta-feira (26) durante a Audiência-Geral, no Vaticano.

continua após publicidade .

De acordo com membros da igreja católica, o religioso tem acompanhado a atual situação do Brasil, e a mensagem demonstra total compreensão com esse momento político com uma campanha de muitos ataques e disseminação de discursos de ódio.

Leia mais: Papa é solicitado a participar da defesa da democracia brasileira

continua após publicidade .

"Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência", disse o Papa.

“O Papa quer que a sociedade brasileira se reconcilie. Ele sabe o momento em que o país está vivendo, de polarização e de raiva entre as pessoas”, disse ao Vatican News um influente prelado.



CNBB

A mensagem do Santo Padre acontece pouco depois do posicionamento mais recente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) sobre as eleições.

continua após publicidade .

No último dia 11, um dia antes da visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) a Aparecida, a CNBB divulgou nota criticando o que chamou de "intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno" das eleições deste ano.

Leia também: 'Não é dia de pedir voto', diz padre após visita de Bolsonaro em missa

Bolsonaro esteve na festa da padroeira do Brasil no último dia 12, e a presença foi marcada por uma série de tumultos provocados por seus apoiadores.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News