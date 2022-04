Da Redação

Mulher de personal se pronuncia pela 1ª vez após surto; Leia

Nesta quarta-feira (27), Sandra Mara Fernandes, a mulher que foi flagrada tendo relações sexuais com o ex-morador de rua Givaldo Alves, enquanto estava em surto psicótico, falou pela primeira vez sobre o caso.

A mulher usou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido e agradeceu o apoio do público e acusou o ex-morador de rua de usá-la como objeto de prazer enquanto alucinava. “Venho através dessa postagem agradecer as pessoas que se levantaram para me defender quando eu não tinha condições (…) Hoje eu busco na JUSTIÇA os meus DIREITOS, pois nunca faltei com respeito com ninguém e não merecia ter sido tratada como uma qualquer, e, principalmente, ter sido usada como OBJETO de prazer durante DELÍRIOS e ALUCINAÇÕES que confundiram minha mente e me colocaram num contexto NOJENTO e SÓRDIDO“, detalhou Sandra.

Sandra, que é mãe de Anna Laura e esposa do personal trainer Eduardo Alves, afirmou ter passado por dias muito difíceis e que não escolheu estar naquela situação. A mulher se declarou vítima de chacotas e humilhações em redes sociais e veículos de comunicação, além de cobrar o apoio de outras mulheres que a criticaram. “Fui VÍTIMA de chacotas, humilhações em rede nacional. Fui taxada como uma mulher qualquer, uma mulher promíscua, uma mulher com fetiches, uma traidora. E mais ofendida ainda por ter sido atacada por outras mulheres que entenderam que eu merecia o pior. Eu sempre soube que vivemos numa sociedade desigual, mas eu NÃO escolhi ter um SURTO, eu NÃO escolhi ter sido HUMILHADA, eu NÃO escolhi ter minha vida EXPOSTA e DEVASTADA!”, afirmou.

