PC investiga acidente que matou jovem arrastado por carreta

A Polícia Civil (PC) de Arapongas instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte do jovem Jonas de Carvalho, de 26 anos, após se envolver em um acidente com uma carreta e duas motos na noite do último sábado (22). Ele teve o corpo arrastado por cerca de um quilômetro a frente do local da batida por uma carreta. Outras duas pessoas, que estavam nas motos, ficaram feridas.

De acordo com a PC, o motorista é da cidade de Paranacity e tem 60 anos. Ele aguarda em liberdade a finalização do inquérito que deve apontar o que ocorreu naquela noite. A versão do depoimento do motorista não foi divulgada, mas as imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local do acidente estão sendo analisadas e devem cooperar com a elucidação dos fatos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas motocicletas ultrapassavam a carreta em local proibido pela sinalização, sendo que uma das motocicletas colidiu frontalmente com a motocicleta que vinha no sentido contrário. O condutor da terceira motocicleta, ao tentar desviar, acabou colidindo com a lateral da carreta, sendo projetado para baixo do rodado.

Pericia técnica e Policia Civil compareceram ao local e as investigações estão em andamento.