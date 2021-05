Jovem que morreu após acidente em Arapongas é identificado

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O jovem que morreu após um grave acidente em Arapongas já foi identificado. Jonas de Carvalho, tinha 26 anos morava em Aricanduva com a família e estava com o pai quando a batida aconteceu.

Conforme amigos, ele e o pai voltavam para casa depois de um encontro familiar para comemorar o aniversário do sobrinho. O pai dele está internado na UTI do Honpar.

Jonas era muito querido em Aricanduva e também em Arapongas, a notícia da morte dele gerou grande comoção no município.

"Ame hoje , Abrace hoje , viva o hoje como se fosse o seu último dia , viva sempre intensamente sem pensar no amanhã , esse amanhã talvez possa nem existir ..Hoje o dia amanheceu menos colorido , vá em paz amigo, guardarei sempre suas palavras de carinho comigo e com minha família.Deus o tenha Jonas Carvallho"

"Vai em paz meu querido amigo que Deus de um bom lugar para Jonas carvalho LUTO"

O acidente fatal envolvendo três motos e um caminhão, foi registrado na noite de sábado (22), na avenida Maracanã em Arapongas, próximo a Igreja Santo Antônio.

Jonas foi arrastado por quase 1km após a colisão e morreu. O motorista do caminhão ficou em estado de choque. Uma testemunha chamou o socorro após ver o corpo do rapaz enroscado no caminhão e as motos caídas.

PRF

De acordo com relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas motocicletas ultrapassavam o caminhão em local proibido pela sinalização, sendo que uma das motocicletas colidiu frontalmente com a motocicleta que vinha no sentido contrário.

Jonas estava na terceira motocicleta e teria tentado desviar, mas acabou batendo com a lateral do caminhão sendo projetado para baixo do rodado e foi arrastado até sua parada.

O condutor do caminhão, confirmou aos agentes que não percebeu o acidente com as motocicletas.