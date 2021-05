Motociclista é arrastado e morre após batida em Arapongas

Continua após publicidade

Um grave acidente foi registrado na noite deste sábado (22), na Avenida Maracanã em Arapongas, próximo a Igreja Santo Antônio. Socorristas do Samu foram chamados por volta das 22h48. Uma pessoa morreu.

Conforme informações apuradas no local, a batida envolveu três motos e um caminhão.

A princípio o garupa de uma motocicleta foi arrastado por mais de 1 Km após a colisão e morreu. Dois motociclistas ficaram feridos

O motorista do caminhão ficou em estado de choque. Uma testemunha chamou o socorro após ver o corpo do rapaz enroscado no caminhão e as motos caídas.

O Instituto Médico Lega, IML de Apucarana foi chamado. O trecho onde o acidente aconteceu foi interditado. A repórter Aline Andrade foi até o local. VEJA:

tnonline