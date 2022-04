Da Redação

Campanha do Agasalho: doações podem ser feitas neste domingo

A Prefeitura Municipal de Arapongas informou, nesta quinta-feira (28), que haverá caixas coletoras da 6ª Edição da Campanha do Agasalho "Cabide não sente frio", durante a final do Torneio 1º de Maio, neste domingo.

A ação é promovida pela Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e o público do campeonato poderá fazer doações de itens como agasalhos, roupas e cobertores em bom estado, que serão doados para família que necessitam.

“Quem puder e quiser, pode fazer a doação no dia dos jogos da final. Todos os itens serão recolhidos e, posteriormente, vamos distribui-los nos CCI’s para a retirada das famílias. Doar é um ato de amor”, diz a secretária da Semas, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.



A Prefeitura recorda, ainda, que as arrecadações para a Campanha do Agasalho serão realizadas até o dia 30 junho. As caixas coletoras, personalizadas com o tema da campanha, estão disponíveis para a coleta dos itens em vários pontos, como Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’S), Escolas Municipais, prédios residenciais, Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e no Paço Municipal.



Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: 3902-1335/3902-1264 – Semas.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.