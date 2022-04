Da Redação

Arapongas divulga os prêmios do Torneio 1º de Maio; Confira

Nesta quinta-feira (28), a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Esportes, divulgou a premiação para a final do Torneio 1º de Maio.

O encerramento do campeonato acontecerá neste domingo (1º), no Estádio municipal José Chiappin, com jogos a partir das 08h.

A Prefeitura informa que, além dos prêmios principais por categoria, haverá também sorteio de brindes para a população.

Confira as premiações:

Categoria Adulto Masculino



1º lugar: 1 moto 0 km - R$ 1 mil - troféus e medalhas

2º lugar: 1 TV - R$ 500 - troféus e medalhas

3º e 4º lugares: troféus e medalhas





Categoria Master

1º lugar: 1 TV - R$ 1 mil - troféu e medalhas

2º, 3º e 4º lugares: troféu e medalhas





Categoria Sub 16

1º lugar: 1 TV - R$ 1 mil - troféu e medalhas

2º lugar: R$ 500 - troféus e medalhas

3º e 4º lugares: troféus e medalhas

Categoria Feminino

1º lugar: 01 TV - R$ 1 mil - troféu e medalhas

2º lugar: R$ 500 - troféus e medalhas

3º e 4º lugares: troféus e medalhas





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.